Завтра суд над Тимошенко розпочнеться о 9.00

Засідання Печерського районного суду Києва у справі екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, призначене на 11 жовтня, почнеться о 9.00, повідомили УНІАН у суді.

Планується, що на цьому засіданні суддя Родіон КІРЄЄВ почне зачитувати вирок у т.з. “газовій справі”.

Нагадаємо, 30 вересня Р.КІРЄЄВ оголосив перерву в засіданні “орієнтовно до 11 жовтня”, не уточнивши часу початку засідання. Тоді ж суддя ухвалив рішення, що на виголошення вироку до залу судових засідань будуть допущені лише журналісти. Іншим особам, зокрема народним депутатам, суддя не дозволив бути присутніми на виголошенні вироку, пославшись на те, що нардепи систематично порушують порядок у залі суду.

Ще раніше суддя дозволив пряму відеотрансляцію оголошення вироку.

Народні депутати заявили, що заборона на присутність в залі суду порушує їхні права, і вони мають намір спробувати все ж таки взяти участь в завтрашньому засіданні. Опозиція також закликала своїх прихильників прийти до будівлі суду.

У свою чергу в Головному управлінні МВС України в м. Києві сказали, що якщо народні депутати з опозиційних фракцій спробують порушити встановлену суддею Р.КІРЄЄВИМ заборону на присутність в залі суду будь-яких осіб, окрім журналістів, «не виключено, виникнуть деякі ускладнення при охороні громадського порядку».

Сьогодні, 10 жовтня, захист Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що у них немає інформації про точну дату і час виголошення вироку.