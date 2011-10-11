Кірєєв розпочав оголошення свого рішення
09:16, 11 жовтня 2011Політика
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У залі - усі захисники Тимошенко
Розпочалося засідання Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод з Росією від 2009 року.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ розпочав оголошення свого рішення, яке він ухвалив у нарадчій кімнаті.
Засідання суду відбувається за присутності чотирьох представників державного обвинувачення, а також усіх захисників екс-прем`єра та самої обвинувачуваної Ю.ТИМОШЕНКО.
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