Оприлюднили текст вироку Тимошенко

На сайті Єдиного державного реєстру судових рішень України оприлюднено текст вироку, який суддя Печерського районного суду м.Києва Родіон КІРЄЄВ виніс у так званій “газовій справі” проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і який був оголошений 11 жовтня п.р.

Текст вироку у справі № 1-657/11 викладений на 28 сторінках, відповідно до певних вимог законодавства стосовно оприлюднення судових рішень, тобто замість прізвищ учасників розгляду проставлено ОСОБА-1, ОСОБА-2 тощо.

Ознайомитись із текстом вироку можна за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18536012.

Крім того, на сайті Єдиного державного реєстру також оприлюднено тексти ще трьох постанов, які суддя Р.КІРЄЄВ виніс у цій справі 11 жовтня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі без права обіймати державні посади впродовж трьох років.

Суд також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України", який вимагав від Ю.ТИМОШЕНКО компенсації збитків, завданих компанії у результаті підписання газових контрактів у січні 2009 року, в сумі 1,516 млрд. грн.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 р. Служба безпеки України передала в Генеральну прокуратуру України 15 томів справи щодо газових угод 2009 року. Того ж дня старший слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександр НЕЧВОГЛОД виніс постанову про порушення стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Державне обвинувачення просило суд призначити Ю.ТИМОШЕНКО покарання у вигляді семи років позбавлення волі із забороною впродовж трьох років обіймати державні посади.

Судовий процес розпочався 24 червня 2011 р., Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня утримується в Лук`янівському СІЗО.

Захист Тимошенко вже заявив про намір оскаржити рішення Печерського суду в Апеляційному суді впродовж 15 днів.