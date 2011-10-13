Янукович вітає рішення Конституційного суду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає важливим сьогоднішнє рішення Конституційного Суду щодо невідповідності нормам Конституції положення ст. 263 Кодексу про адміністративні правопорушення, що передбачає можливість затримання громадян за адміністративні правопорушення на строк більш ніж три доби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявила радник Президента – Представник глави держави у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ.

За її словами, жоден законодавчий акт не повинен містити норми, які перевищують встановлений конституційний максимум можливої тривалості затримання (сімдесят дві години).

Згідно з рішенням КС, положення ст. 263 Кодексу суперечать частині першій ст. 8, частині третій ст. 29 та ст. 64 Основного Закону нашої держави. Також рішенням КС визнано неконституційним положення абзацу 6 пункту 5 ст. 11 Закону «Про міліцію».

«Президент вважає, що це рішення КС відіграє важливу роль у захисті прав особи, адже конституційне право громадянина на свободу та особисту недоторканність, яке передбачає ст. 29 Конституції, є одним із найважливіших у демократичному суспільстві. І це право належить кожному від народження», – наголосила О.ЛУКАШ. Оскільки ж адміністративне затримання обмежує право людини на свободу та особисту недоторканність, його застосування вимагає чіткого нормативного регулювання, аби виключити ризик свавілля правоохоронців.

О.ЛУКАШ також нагадала, що 27 вересня цього року Президент вніс на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності. Верховна Рада 6 жовтня прийняла цей законопроект у першому читанні.

«Глава держави вказав на невиправдано широке коло чинних законодавчих підстав для покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів в економічній сфері», - підкреслила радник Президента. Вона зазначила, що Президент наголошує на потребі приведення національного законодавства у відповідність із європейськими стандартами – а згідно з ними покарання за скоєння таких правопорушень надається у вигляді фінансових санкцій.

«Як глава держави та гарант додержання норм Конституції Президент послідовно наголошує на необхідності неухильного додержання органами влади Основного Закону України. Своїм рішенням Конституційний Суд захистив гарантоване Конституцією право громадян на свободу та особисту недоторканність», – підкреслила О.ЛУКАШ.