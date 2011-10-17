Чорновіл: поки що Ахметов не може вплинути на Януковича

Президент Віктор Янукович не виконає своїх обіцянок перед Заходом щодо звільнення екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Таку думку висловив народний депутат Тарас Чорновіл в ефірі Радіо "Свобода".

"Саме в той момент, коли на Заході більш-менш, скривившись, але висловлюють готовність продовжити з ним діалог, робиться крок відверто дивний. Робиться відкриття чергової кримінальної справи, яка показує, що всі обіцянки Януковича виконані не будуть", - сказав він.

За словами Чорновола, статтю про розкрадання в особливо великих розмірах декриміналізувати неможливо, і вона "в радянські часи взагалі була розстрільною".

"Закрити кримінальну справу, яку відкрили у такий спосіб, – це дуже проблематично, тоді мають летіти деякі голови", - зазначив депутат.

"А відпустити і звільнити остаточно Тимошенко, зробити їй відкриту дорогу до наступних виборів при наявності такої серйозної статті, такої серйозної справи є теж абсолютно нереально. Програвати в суді, демонстративно робити, що суд скасує це звинувачення, в нас теж не вміють", - сказав він.

Чорновіл висловив думку, що "або сам Янукович погодився відмовитися від західного шляху і готовий дати задній хід, або ж, з іншого боку, відбувається якийсь неймовірний вплив на ситуацію людей, які блокують і західний і сьогодні вже, видно, східний шлях і ведуть у напрямку Лукашенка".

Депутат зазначив, що бізнесмени Ринат Ахметов та Ігор Коломойський зацікавлені в тому, щоб діяти в європейських умовах, "а не в умовах а ля Білорусь".

"І є той бізнес, який грається на використанні адміністративних можливостей, для того, щоб захопити побільше. Це бізнес Фірташа. І якщо Фірташ може бути зацікавлений в ізоляціонізмі, бо коли діють тільки рейдерські принципи, це дає йому колосальні можливості, а якраз бізнес Ахметова, інших бізнесменів сьогодні зацікавлений абсолютно в протилежному", - цитує Українська правда.

На думку Чорновола, поки що Ахметов не може вплинути на ситуацію: "або не має впливу, або не може достукатися".