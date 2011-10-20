Немиря: за долю Угоди про асоціацію з ЄС відповідає Янукович

Заступник голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем`єр-міністр з євроінтеграції Григорій НЕМИРЯ покладає усю відповідальність за створення необхідних політичних та юридичних умов для завершення переговорів з Європейським Союзом на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та його прихильників у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», він сказав: «Ми вітаємо повідомлення з Брюсселя про погодження основних технічних параметрів Угоди про зону вільної торгівлі. Це важливий крок на шляху економічної інтеграції України до ЄС, переговори про яку - в рамках поглибленої та всеохоплючої зони вільної торгівлі - розпочав у 2008 році уряд Юлії ТИМОШЕНКО».

Г.НЕМИРЯ наголосив, що Угода про зону вільної торгівлі є невід’ємною складовою Угоди про асоціацію, «яка зараз поставлена під загрозу через політично вмотивовані судові процеси проти опозиції та систематичне порушення принципу верховенства права та незалежності судів в Україні».

«Саме на ЯНУКОВИЧУ та його прихильниках у Верховній Раді лежить вся відповідальність за створення необхідних політичних та юридичних умов для завершення вже найближчим часом переговорів по Угоді про асоціацію, її парафуванню, підписанню та ратифікації», - підкреслив заступник голови партії «Батьківщина».

За його словами, для цього необхідно припинити переслідування за політичними мотивами і звільнити Ю.ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Валерія ІВАЩЕНКА та інших політиків та урядовців і гарантувати їхню повноцінну політичну діяльність, зокрема, участь у наступних парламентських виборах.

«Успішна європейська інтеграція України є нашим ключовим національним інтересом. Зближення з Євросоюзом відповідає інтересам всіх громадян України. Якщо ЯНУКОВИЧ хоче зберегти партнерські відносини з ЄС, він має поважати своїх громадян та європейські цінності», - резюмував Г.НЕМИРЯ.