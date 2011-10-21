Наша Україна хоче забрати у Януковича 30 мільйонів

Партія «Наша Україна» наголошує, що проект державного бюджету на 2012 рік, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, повністю ігнорує потреби звичайних громадян, і вимагає спрямувати на соціальні програми додатково 11 млрд. грн. за рахунок силовиків та влади.

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.

«Суть проекту бюджету, який просуває уряд і парламентська більшість, - це зростання видатків на утримання влади і скорочення соціальних програм. Депутати від владної більшості мають намір використати бюджетні кошти як ресурс своєї передвиборчої парламентської кампанії. Лобіюючи збільшення фінансування для «своїх» округів, депутати від влади хочуть за бюджетний рахунок підняти власний рейтинг», - наголошується у заяві.

При цьому в документі вказується, що під час підготовки проекту держбюджету до прийняття в першому читанні жодної поправки від опозиційних фракцій, в тому числі від депутатів-«нашоукраїнців», враховано не було.

«Ми вносимо конкретні пропозиції, щоб повністю змінити підходи, запропоновані владою. «Наша Україна» пропонує внести в проект державного бюджету на 2012 рік зміни, які дозволять додатково спрямувати більше 11 млрд. грн. на збільшення фінансування соціальних програм», - йдеться у заяві.

Зокрема, «Наша Україна» пропонує направити ці кошти на наступні пріоритетні напрямки:

- наблизити рівень прожиткового мінімуму та, відповідно, зарплат, пенсій та соціальних виплат до рівня реального прожиткового мінімуму, оскільки у разі прийняття бюджету в нинішньому варіанті на кінець 2012 року розрив між реальним та офіційним розміром мінімальної зарплати буде майже 700 грн.;

- встановити посадовий оклад працівників 1-го тарифного розряду на рівні прожиткового мінімуму, оскільки передбачені 773 гривні - на 300 гривень менше, ніж прожитковий мінімум, встановлений нинішнім бюджетом;

- збільшити розмір субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та іншим соціально вразливим групам населення. Зараз розміри допомоги розраховані на основі заниженого розміру прожиткового мінімуму, що призведе до погіршення рівня життя цих громадян;

- збільшити видатки на Міністерство охорони здоров’я, оскільки через постійне недофінансування медичної галузі більше 90% виділених коштів йде лише на утримання мережі, в той час як на лікування громадян коштів майже не залишиться. Так, НУ пропонує направити 1, 7 млрд. грн. на встановлення з 1 січня 2012 року надбавки у розмірі 50% посадового окладу медичним працівникам (148,6 тис. штатних посад), які працюють у закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу, а також - збільшити видатки на придбання витратних матеріалів та ліків для закладів охорони здоров`я щонайменше на 1 млрд. грн.;

- збільшити витрати на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги щонайменше на 40 млн. грн., оскільки в проекті бюджету заплановано надати на 22% менше путівок, ніж у 2011 році;

- збільшити видатки на надання матеріальної допомоги для інвалідів та малозабезпечених непрацюючих громадян до необхідного рівня, оскільки бюджетом передбачено суттєве скорочення цих програм: порівняно з 2010 роком у 5 разів зменшиться кількість інвалідів та в 6 разів - кількість малозабезпечених громадян, яким буде надано допомогу;

- збільшити на 5 млрд. грн. дотації Пенсійному фонду та направити ці кошти на зменшення розриву між мінімальною пенсією та реальним рівнем прожиткового мінімуму;

- збільшити фінансування програми, направленої на працевлаштування молоді за допомогою надання дотацій роботодавцю на 75 млн.грн., оскільки 25 млн. грн, виділених у бюджеті, дозволить працевлаштувати лише 10% від щорічної кількості тих випускників, які опиняються без роботи та звертаються до центру зайнятості;

- збільшити фінансування програми надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла до 500 млн. грн. та програми часткової компенсації відсоткової ставки кредитів для молоді на будівництво (реконструкцію) та придбання житла до 200 млн. грн., оскільки в нинішньому проекті бюджету планується, що кількість житлових кредитів, наданих молоді, буде смішною в загальних масштабах проблеми – 196;

- передбачити в бюджеті кошти на державну підтримку інвестиційних проектів малого бізнесу в розмірі 1 млрд. грн. та збільшити видатки на Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва на 20 млн. грн. Це, зокрема, сприятиме зменшенню безробіття;

- збільшити видатки за програмою "Українська книга ” до 60 млн. грн.;

- збільшити на 10 млн. грн. (до 13,78 млн. грн.) розмір фінансування на державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки, який бюджетом пропонується скоротити втричі.

При цьому, «Наша Україна» пропонує наступні джерела фінансування для покращення соціального захисту громадян: зменшити фінансування Міністерства внутрішніх справ щонайменше на 1,7 млрд. грн., - до 12,73 млрд. Змінити принцип роботи цієї структури, відмовитись від погоні за «плановими» показниками; скоротити видатки на Генеральну прокуратуру щонайменше на 1млрд. грн. та видатки на СБУ на 300 млн. грн.; зменшити видатки на Міністерство юстиції на 1млрд. грн.; зменшити видатки Державної податкової служби на 1,5 млрд. грн., за рахунок спрощення податкової системи та скорочення необґрунтованих повноважень; видатки на будівництво, реконструкцію та реставрацію об`єктів Державного управління справами скоротити щонайменше на 60 млн. грн. до 28,48 млн. грн.; скоротити забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом на 100 млн. грн. - до 87,9 млн.; залишити на рівні минулого року забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента, яке в цьому році планується збільшити на 30,1 млн. грн.; скоротити фінансування Управління державної охорони щонайменше на 100 млн. грн. та зменшити кількісний склад структури та обмежити її використання високо посадовцями; зменшити фінансову підтримку санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради на 30 млн. грн. - до 57,124 млн. грн.; скоротити фінансову підтримку санаторно-курортних закладів ДУС на 40 млн. – до 73,03 млн. грн.; скасувати видатки на окреме медобслуговування депутатів та керівного складу органів державної влади (381,4 млн. грн): представники влади на рівні з усіма мають отримувати медичні послуги в звичайних лікарнях, або оплачувати їх у приватних лікарнях; здійснити продаж третини автопарку органів влади; скоротити державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції на 4 млрд.грн. (з 6,8 млрд. до 2,8 млрд.).

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік. Уряд повинен доопрацювати проект бюджету, врахувати зауваження комітету Верховної Ради і у двотижневий термін подати його на розгляд до Верховної Ради.