Чорновіл не радить грати в шантаж з Європою

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що Україні не варто шантажувати Європейський Союз у процесі підготовки угоди про асоціацію тим, що у разі непідписання документа зовнішньополітичний вектор Києва може бути змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу на тему «Чи буде створена зона вільної торгівлі України і ЄС?», що проводиться Інститутом Горшеніна.

«Спроба шантажувати Європу тим, що у разі неприйняття умов Україна піде до Росії, не закінчиться позитивно. Це може дуже швидко обернутися тим, що було з Білоруссю. Європа теж була зацікавлена в тому, щоб Білорусь за часів ШУШКЕВИЧА потроху дрейфувала в європейський бік. Але коли Білорусь обрала інший вектор, то Європа особливої трагедії з цього не зробила. Сьогодні Росія - це не СРСР, і сьогодні страху від того, що Білорусь чи Україна будуть поглинені Росією і потраплять у сферу геополітичних інтересів Росії, немає, в Європі цим так критично стурбовані не будуть. Все одно їх товари будуть в Україні, а з України ракети (у бік ЄС – УНІАН) наставлені не будуть. Вони цього не бояться», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому він відзначив, що сьогодні в Євросоюзу є бажання наближати Україну, проте воно може і зникнути.

«Сьогодні воно поступове втрачається. Ця гра в шантаж може призвести до того, що Європа просто махне на нас рукою… Давайте не перебільшувати зацікавленість ЄС в Україні», - сказав депутат.

Він зазначив, що проблеми в процесі узгодження політичної частини угоди про асоціацію виникають не з вини ЄС, а з вини України.

«Я далекий від того, щоб у цьому випадку звинувачувати в чомусь ЄС. Це стабільна структура, яка живе за своїми правилами і принципами. І коли ми йдемо в цю структуру, ми повинні самі приймати ці правила і принципи, а не нав`язувати щось абсолютно несумісне з ЄС», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, все ж таки є підстави сподіватися на парафування документа. «У нас достатньо позитивні узгоджені параметри щодо зони вільної торгівлі, адекватний текст за договором про асоціацію. Ще не зупинено переговорний процес… У нас не до кінця спалені мости з ЄС», - вважає Т.ЧОРНОВІЛ.