Сьогодні голова правління ПриватБанку відзначає ювілей

Сьогодні, 25 жовтня, виповнюється 50 років Голові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету.

Олександр Валерійович працює у "ПриватБанку" з 1992 року, а з 1997 року обіймає посаду Голови правління банку. За ці роки він зарекомендував себе, як висококваліфікований спеціаліст, здібний організатор і талановитий керівник. Не в останню чергу завдяки його зусиллям, знанням і професіоналізму "ПриватБанк" став сильним універсальним банком, який займає перші позиції на фінансовому ринку України.

У 2004 році в рамках загальнонаціональної програми "Людина року-2003" Олександр Валерійович був визнаний "Фінансистом року". В 2009 році увійшов до ТОП-10 найбільш успішних та авторитетних керівників України в рейтингу "Кращих ТОП-менеджерів України" за версією журналу "Компаньйон".

Залишається побажати Олександру Валерійовичу нових перемог, міцного здоров’я, надійних партнерів та вдячних клієнтів!