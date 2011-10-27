Герман пропонує об'єднати два міністерства - щоб не було «солянки»

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН вважає доречним об’єднати деякі міністерства та відомства в нинішньому уряді. Зокрема, Г.ГЕРМАН виступає за створення Міністерства освіти, культури та інформації. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв`ю журналу Weekly.ua.

Нагадаємо, зараз функціонують окремо Міністерство освіти та науки, очолюване Дмитром ТАБАЧНИКОМ, та Міністерство культури, яким керує Михайло КУЛИНЯКА.

«Можливо, варто обговорити ідею про об’єднання міністерств - освіти, культури, додавши до них ще інформацію, в одне. Адже це дуже взаємопов’язані питання. А рішення у різних відомствах досить часто приймаються не узгоджено. Тому у нас і є така збірна солянка в питаннях гуманітарної політики», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Радник глави держави стверджує, що об’єднання міністерств дало б, найперше, економію ресурсів на утримання громіздких апаратів, приміщень тощо.

«Але головне – ми мали б узгоджені дії в сфері освіти, культури, інформаційних технологій… Це були б справді добрі і своєчасні зміни», - сказала Г.ГЕРМАН.