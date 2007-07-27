Стретович: дискредитація Луценка - це брудний тиск з боку криміналітету

Масована інформаційна кампанія з дискредитації Юрія ЛУЦЕНКА, яка розгорнулася останнім часом в ЗМІ, є нахабною спробою залякати політика та кинути тінь на одного з найбільш популярних лідерів демократичного табору.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві лідера «Християнсько-демократичний союзу» Володимира СТРЕТОВИЧА.

У документі зазначається: “Нас не дивує, що опоненти обрали саме такий шлях, адже їм не хочеться розповідати народу про те, чиє життя вони покращили за час перебування при владі. Залишається одне – поливати брудом опонентів”.

На думку В.СТРЕТОВИЧА, лідера мегаблоку – Юрія ЛУЦЕНКА, “незаплямована репутація і активна боротьба проти криміналітету якого давно мозолить очі блакитно-червоній зграї” обрано мішенню було не випадково.

“Спроби скомпрометувати лідера мегаблоку "Наша Україна – Народна Самооборона" є відповіддю криміналітету на активну кампанію за скасування депутатської недоторканності, вважає В.СТРЕТОВИЧ. - Адже недоторканність – це якраз те, заради чого кримінальні елементи рвуться до парламенту”. “Без недоторканності їм депутатство не потрібне, бо не сховає їх від правосуддя”, - переконаний він.

Він також вважає, що “кошти, витрачені протягом кількох днів на потужну рекламу згаданого скандалу в усіх видах українських ЗМІ, однозначно свідчать на користь замовного характеру цієї інформаційної війни”. “Ми маємо достатньо підстав говорити, що масоване тиражування перекрученої, тенденційно поданої інформації є прикладом чорного піару, скерованого проти одного з претендентів на перемогу у виборчій кампанії”, - наголошує автор заяви.

Він звертає увагу на те, що “в усіх публікаціях немає жодного доконаного факту, який би підтверджував причетність Юрія ЛУЦЕНКА до корупційних діянь, визначених Законом України «Про боротьбу з корупцією».

“Для нас не став несподіванкою факт появи такого «компромату» - наша політична сила готова до брудних технологій. Немає жодних сумнівів, що роздмухування скандалу – це відповідь криміналітету на війну, яку блок «Наша Україна – Народна самооборона» оголосив нечистим на руку політикам”, - підкреслює В.СТРЕТОВИЧ.

Він нагадує, що “поява матеріалу подібного характеру нагадує нещодавно проведену кампанію відомим тижневиком. Спроба авторів цього видання очорнити екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА не увінчалась успіхом. Спеціальна слідча комісія ВР не знайшла підтвердження викладеним у статті фактам, що ґрунтувалися на відвертій брехні”.

“Біло-блакитні видання намагаються знайти «компромат» в кожному кроці Юрія ЛУЦЕНКА. Навіть тижнева поїздка на море із дітьми за власні кошти подається мало не як злочин проти людства. Безглуздість і абсурдність звинувачень очевидна, проте для їх замовників важливо інше – інформацію почали цитувати інші ЗМІ”, - заначається в заяві .

Тому В.СТРЕТОВИЧ підкреслює, що “лідер мегаблоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО є взірцем європейського політика, для якого інтереси народу – на першому місці. На відміну від своїх політичних опонентів, він не має дач і палаців, проте має бажання дати кожному українцю шанс на гідне життя”.

Не зважаючи на брудний психологічний тиск, зауважує автор заяви, “ми продовжуватимемо свою діяльність з очищення суспільства від кримінальних елементів та боротимемося із проявами корупції в усіх сферах життя. Ми не зупинимо свою акцію по скасуванню депутатської недоторканності, яка стане початком переможного хрестового походу на корупцію”.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО спростував інформацію , розміщену в деяких ЗМІ, про те, що начебто він на посаді міністра лобіював інтереси підприємства "Українські новітні телекомунікації", де нібито працює його дружина.