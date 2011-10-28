Кірєєва охороняє спецбатальйон

На даний час персональна охорона судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА забезпечується спеціальним батальйоном судової міліції «Грифон» ГУ МВС України в м. Києві.

Таку відповідь надіслало Головне управління в м. Києві Управління карного розшуку МВС на звернення депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ щодо надання персональної пожиттєвої охорони судді Р.КІРЄЄВУ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Звичайно, це чудово, що людину, яка є злочинцем, на думку значної частини українців, охороняє цілий батальйон. Але хочу нагадати шановним міліцейським чиновником мудре українське прислів’я: «У семи няньок дитина без ока», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат заявив, що поки влада не зрозуміє, що для збереження людини, яка «дискредитувала судочинство України, стала уособленням ненависті і зневаги великої кількості громадян держави, яка є небажаним свідком закулісних інтриг навколо справи ТИМОШЕНКО, не буде надано персональну відповідальну охорону, ніякі батальйони їй не допоможуть».

Раніше О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням надати пожиттєву охорону Р.КІРЄЄВУ, оскільки він, як громадянин України, має підстави хвилюватися за життя судді, який опинився «в ролі непотрібного свідка і співучасника».