Народний Рух не проти ввійти в єдину демократичну партію

Голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК заявляє, що в НРУ відбулась партійна дискусія щодо створення єдиної партії на основі блоку демократичних сил, проте остаточне рішення з цього питання винесе з’їзд партії 2 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив на прес-конференції в Івано-Франківську.

За його словами, спочатку не всі члени партії поділяли позицію керівництва НРУ у цьому питанні. «Дійсно, була дискусія в НРУ, і я вважаю це нормальною традицією демократичної партії. Чотири крайові організації, зразу скажу - далеко не найвпливовіші і ненайчисельніші, висловилися проти підписання і участі НРУ у блоці національно-демократичних сил. Але дискусія показала, що переважна більшість крайових організацій підтримала дії керівництва НРУ», - зауважив Б.ТАРАСЮК.

Він також повідомив, що «ті крайові організації, які виступали за відставку голови НРУ, відмовилися навіть вносити цю пропозицію на розгляд Центрального проводу партії».

Б.ТАРАСЮК вважає, що "єдина національно-демократична партія відповідає тим бажанням і прагненням, якими керувався Народний Рух України багато років", тому нічого дивного немає, що НРУ братиме участь в її створенні.

Крім того, Б.ТАРАСЮК наголосив, що пріоритетами для НРУ є повернення до влади і створення більшості в новому парламенті.

Він зазначив, що НРУ першим з учасників блоку демократичних сил запропонував програмні засади майбутньої партії. За його словами, Центральний провід ухвалив рішення про принципи створення єдиної національно-демократичної партії. Зокрема, це має бути національно-демократична ідеологія; керівництво нової партії повинно обов’язково обиратися таємним голосуванням тощо.

На думку Б.ТАРАСЮКА, при формуванні єдиної національно-демократичної партії мають бути закріпленні положення про визнання ОУН-УПА воюючою стороною в Другій світовій війні, низка положень щодо внутрішньої і зовнішньої політики.

Лідер НРУ сподівається, що з`їзд партії 2 серпня підтримає рішення Центрального проводу про створення єдиної партії. "І воно буде остаточним", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня лідери 10 партій, в тому числі НРУ і Української народної партії, підписали Декларацію про об`єднання демократичних сил, що є початком формування одного виборчого мегаблоку «Наша Україна – Народна самооборона», а також узяли зобов`язання створити надалі єдину демократичну партію.

6 липня в одному з видань було опубліковано інформацію про те, що члени деяких обласних організацій НРУ і УНП не згодні з рішенням своїх лідерів піти на саморозпуск для створення єдиної політичної сили разом з іншими учасниками блоку "Наша Україна – Народна самооборона".

Також видання прогнозувало, що внутрішньопартійна опозиція НРУ планувала відправити у відставку голову партії Б.ТАРАСЮКА.