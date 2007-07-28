Група молодиків намагалася зірвати мітинг Кириленка в Черкасах

Вчора в Черкасах група молодиків намагалася зірвати мітинг одного з лідерів блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслава КИРИЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Луцьку повідомив інший лідер блоку “НУ – НС” Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, «вчора ввечері був інцидент фізичного нападу на В.КИРИЛЕНКА – декілька молодиків намагалися закидати його яйцями і зірвати мітинг під прикриттям деяких депутатів Верховної Ради».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, ці депутати, зокрема екс-мер Черкас Володимир ОЛІЙНИК, користуючись своєю недоторканністю, звільнили з міліції семеро хуліганів-нападників.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, цей інцидент пов’язаний з “радикальними та рішучими спробами блоку “Наша Україна – Народна самооборона” протидіяти корупції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, політичні опоненти демократичних сил також намагаються дискредитувати «яскраві фігури нашого виборчого блоку».