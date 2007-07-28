Луценко: Блок Тимошенко є справжнім партнером блоку НУ-НС

Один з лідерів блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Блок Юлії Тимошенко є справжнім партнером очолюваної ним політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Луцьку, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми робимо одну справу, і наш результат буде спільним», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що очолюваний ним блоку в жодному разі не збирається повторювати «нав’язану зовні ідею протистояння демократичних сил і вважає за необхідне дотримуватися партнерських, джентльменських правил політичної конкуренції».

Лідер блоку нагадав, що ”Наша Україна” і БЮТ уклали угоду про спільну опозиційну діяльність, у якій також йшлося про спільне формування коаліції та органів влади після виборів, незалежно від їх результатів, а також про те, що політична сила, яка отримає більше голосів від «демократичних виборців», зможе висунути свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

«А тому я не маю жодних підстав сумніватися в дотриманні цих угод», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктор БАЛОГА заявив, що “Наша Україна – Народна самооборона” та Блок Юлії Тимошенко планують сформувати демократичну більшість у Верховній Раді VI скликання.

За його словами, зараз завершується опрацювання двосторонньої угоди, яку невдовзі публічно підпишуть лідери двох блоків. “Документ дошліфовується, ймовірно, він буде підготовлений до скріплення підписами наступного тижня. Ця угода передбачає політичні зобов’язання сторін щодо створення коаліції у парламенті, обраному на позачергових виборах”, - зауважив В.БАЛОГА.