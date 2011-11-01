БЮТ розблокував трибуну після обіцянок Литвина

Верховна Рада України планує у п’ятницю, 4 листопада, розглянути законопроект щодо декриміналізації ряду статей Кримінального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після відкриття пленарного засідання повідомив голова парламенту Володимир ЛИТВИН за підсумками Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН нагадав, що лише вчора завершився прийом пропозицій до відповідного законопроекту, а завтра має відбутися засідання профільного комітету для ухвалення остаточного рішення стосовно даного законопроекту.

«Ми домовилися рекомендувати Верховній Раді України розглянути це питання у п’ятницю, після Години запитань до уряду», - сказав В.ЛИТВИН.

Перед цим, за його словами, будуть проведені консультації керівників фракцій відносно законопроекту.

В.ЛИТВИН також повідомив, що у п’ятницю буде розглянуто питання переслідування родини народного депутата від "БЮТ-Батьківщини" Євгена СУСЛОВА. За словами спікера, була досягнута домовленість, що депутати під час Години запитань до уряду матимуть змогу поставити запитання міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ.

Після цього члени фракції "БЮТ-Батьківщина" повністю розблокували роботу ВР та зайняли свої робочі місця.