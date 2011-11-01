Чорнобильці вступили у рукопашний з беркутівцями

Сутички біля дверей Верховної Ради

Натовп чорнобильців, які протестують біля ВР, намагалися зупинити близько сотні правоохоронців, однак чорнобильці витіснили "Беркут" з-під дверей парламенту. Про це пише Українська правда. Почалися сутички впритул до дверей Верховної Ради. Деякі чорнобильці вступили у "рукопашний" з "беркутівцями". Скандування "Ганьба" стало ще більш активним.

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