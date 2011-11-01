Чорнобильці вступили у рукопашний з беркутівцями
13:22, 01 листопада 2011Політика
7430 0
Сутички біля дверей Верховної Ради
Натовп чорнобильців, які протестують біля ВР, намагалися зупинити близько сотні правоохоронців, однак чорнобильці витіснили "Беркут" з-під дверей парламенту. Про це пише Українська правда.
Почалися сутички впритул до дверей Верховної Ради.
Деякі чорнобильці вступили у "рукопашний" з "беркутівцями".
Скандування "Ганьба" стало ще більш активним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter