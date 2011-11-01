Льовочкін радить Харі займатися профспілками, а не політикою
15:14, 01 листопада 2011Політика
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Конфлікту з ГПУ не коментує
Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН радить голові Федерації профспілок України Василю ХАРІ займатися профспілками, а не політикою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.
Глава АП висловив думку, що система захисту людини у профспілковій сфері є більш ніж критичною.
Говорячи про конфлікт між Генеральною прокуратурою і ФПУ, С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що взагалі не хотів би це коментувати, однак додав, що основна лінія конфлікту лежить у площині майна, і це не робить честі нікому.
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