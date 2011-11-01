Генконсул РФ в Криму посміявся з подарунка українського МЗС

Генерального консула Росії в Криму Володимира Андрєєва розсмішили дії Міністерства закордонних справ України, яке передало підручник української мови для російськомовних людей і російсько-український розмовник.

«Ви напишіть, що я довго сміявся в трубку. Це схоже на клоунаду, а не на відповідь на серйозно поставлене питання, - сказав генконсул сайту «Крым.Комментарии». - Я думав, словник передадуть медичний, а тут передають підручник. Підручник у мене є. А, в принципі, не напасуться словників. Це ж не мені треба, а тим бабусям, російським громадянкам, які до мене приходять і скаржаться на ці інструкції (інструкції до ліків українською мовою). Їх багато. У мене як соціальне бюро тут».

Генколсул також відзначив, що "неговорив про небезпеку для життя української мови".

«Це дурні заголовки. А те, що я говорив – це реальна ситуація, коли хтось приходить в аптеку, потрібні ліки і отримує інструкцію українською мовою і лише українською», - сказав Андрєєв.

На запитання журналістів, що він зробить із словником, коли його отримає, Андрєєв сказав: «Поставлю на полицю і на нього дивитимуся. У мене словники є українсько-російські. Не треба применшувати мої спроби вивчити українську мову, я досить далеко в ній просунувся. Але не настільки далеко, щоб розбиратися в тонкощах термінології. А мені це потрібно – вік, коли вже барахлить серце, а тут ще нічого не розумію. Тобто це трішки віддзеркалення моїх власних проблем».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України передало генеральному консулові Росії в Сімферополі Володимиру Андрєєву підручник української мови для російськомовних людей і російсько-український розмовник у відповідь на скарги генконсула з приводу недостатньої присутності російській мові в Криму.

«Ми відреагували на заяви генконсула Росії в Сімферополі єдино можливим способом. Користуючись нагодою, ми придбали і передали через посла Російської Федерації в Україні для пана Андрєєва підручник української мови для російськомовних людей і російсько-український розмовник. Ми сподіваємося, що це допоможе панові Андрєєву виконувати свої функції в Криму».

Нагадаємо, генеральний консул Російської Федерації в Сімферополі Володимир Андрєєв заявив, що «ситуація відносно російської мови (у Криму) не прийнятна і штучно нав`язана».