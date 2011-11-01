Депутатів купили, щоб скасувати мільярдні борги енергокомпаній?

Верховна Рада відправила на доопрацювання уряду законопроект щодо завершення процедури погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу.

За це проголосувало 238 депутатів.

Разом з цим депутати не підтримали законопроект за основу. За проголосувало лише 200 депутатів. Законопроектом передбачалося встановити строк дії спеціальної процедури погашення заборгованості до 1 січня 2012 року замість 2007 року.

Цей проект висловив обурення в опозиції. Зокрема, бютівець Сергій Соболєв запропонував засудити прем’єра Азарова по 365 статті за цей проект.

"Як може бути так, що в один рік ми встановлюємо пеню для населення і списуємо спочатку 24 мільярди для енергетичних компаній, а тепер ще встановлюємо 5-річний термін, коли вони не повинні проплачувати борги, які вони наробили перед державними підприємствами, зокрема "Нафтогазом", - запитав бютівець Сергій Соболєв.

"Як міг комітет встановити, що немає втрат бюджету, якщо зрозуміло, що це мільярдні втрати для бюджету", - запитав він.

"Це чисто лобістський законопроект, за який деякі депутати отримали гроші", - наголосив бютівець.

У свою чергу спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що попросить генпрокурора Віктора Пшонку розібратися, чи дійсно депутатам заплатили за розстрочку боргів енергетичних компаній.

"У зв`язку з тим, шановні колеги, що прозвучало серйозне звинувачення, що у Верховній Раді отримали за голосування законопроекту гроші, я з вашого дозволу направлю офіційне звернення до Генеральної прокуратури з тим, щоб вони провели розслідування", - цитує спікера "ЛІГАБізнесІнформ".

"І з тим, щоб наш шановний колега як мінімум дав свідчення - хто, які гроші, яку суму з цього приводу отримав. Якщо ні - щоб сказав про це з трибуни Верховної Ради України", - додав він.

Законопроект пропонує встановити спеціальну процедуру погашення заборгованості підприємств енергетичного комплексу перед бюджетом до 1 січня 2012 року, а також визначити окремий порядок розстрочки примусового виконання судових рішень щодо підприємств ПЕК за грошовими обставинами, які виникли з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 року.

Українська правда