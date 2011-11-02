Хакери вкрали земельну реформу?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО та народний депутат Василь КРАВЧУК заявляють, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ повинен підтвердити або спростувати план проведення земельної реформи з 1 січня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зауважив, що ні для кого не секрет, що земельна реформа фактично почала реалізовуватися не лише без участі парламенту, а й залишається питання, чи погодили її проведення з Президентом та прем’єр-міністром.

Віце-спікер нагадав, що на сьогодні урядовий законопроект про ринок землі не розглядався парламентом навіть у першому читанні, а лише пройшов процедуру розгляду у профільному комітеті та отримав критичний висновок Головного науково-експертного управління, яке пропонує його доопрацювати.

Водночас, він наголосив, що це не завадило чиновниками Державного агентства земельних ресурсів спільно з місцевою владою проводити громадські слухання про земельну реформу. За словами М.ТОМЕНКА, в основу цих обговорень покладений документ, підготовлений Державним агентством земельних ресурсів та Міністерством аграрної політики і продовольства, випущений у книжці під назвою «Земельна реформа в Україні: 100 запитань і відповідей» зі вступним словом і фотографією Президента та міністра АПК.

М.ТОМЕНКО нагадав, що минулого тижня він представив ЗМІ цю брошуру, натомість, після її оприлюднення з’явилася заява від Держагентства земресурсів про те, що вони дійсно готували таку брошуру, але не випускали, а хакери-провокатори вкрали її з їхніх комп’ютерів, роздрукували та розіслали по регіонах.

М.ТОМЕНКО зауважив, що, зважаючи на таку заяву, має намір звернутися до Генеральної прокуратури, щоб вона з’ясувала, які хакери змогли вкрасти та надрукували брошуру з портретом Президента (який у вступному слові до неї заявляє про необхідність негайно проводити земельну реформу, і з портретом міністра АПК, який висловлює сподівання, що ця брошура дасть відповіді на всі запитання щодо земельної реформи) і розіслали чиновникам на місцях.

Водночас, коментуючи основні тези даної брошури, М.ТОМЕНКО повідомив, що в ній, зокрема, зафіксовано, що з 1 січня 2012 року можна буде продавати та купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Натомість, М.ТОМЕНКО нагадав, що у посланні Президента до Верховної Ради зафіксована інша дата – 1 січня 2013 року.

Окрім того, за його словами, у брошурі сказано, що оцінюватимуть землю юридичні та фізичні особи, які отримають ліцензію на виконання цих робіт. Більше того, експерти, як ідеться у книжці, переконані, що у 2012 році вартість землі буде низькою: від 300 до 800 доларів за гектар (а ще рік тому мова йшла про півтори тисячі за гектар, згодом про 500-800 доларів), а селянам, які працюють на землі, буде надана одна і дуже «серйозна» преференція – вони 50% платежу за землю можуть заплати з розстрочкою на 5 років.

М.ТОМЕНКО зауважив, що влада не переживає і не думає над підготовкою земельної реформи, оскільки відкрито заявляє, що Земельний кадастр реально може бути створений лише з 1 січня 2012 року і лише у 2012 році може запрацювати земельний банк.

Віце-спікер зауважив, що, оскільки Усі органи місцевої влади поінформовані про земельну реформу шляхом роздачі брошури «Земельна реформа в Україні: 100 запитань і відповідей», у якій не йдеться про обговорення, а йдеться про констатацію факту, якою буде земельна реформа, то виникає думка, що всі питання вже вирішено, і це псевдообговорення земельної реформи, в тому числі й у Парламенті не має сенсу.

М.ТОМЕНКО нагадав, що 2 листопада відбудеться розширене засідання Уряду за участю Президента України, та висловив переконання, що Президент прояснить ситуацію із земельною реформою та пояснить, чи справді прийнято рішення розпочати продаж землі з 1 січня 2012 року, чи це ініціатива окремих чиновників.