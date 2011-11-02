Хто може замінити Тимошенко?

Політологи прогнозують, що партія “Батьківщина” визначиться зі своїм новим лідером не раніше весни наступного року.

Про це під час прес-конференції заявив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

Він зауважив, що поки зарано говорити про те, хто очолить списки деяких політичних сил, а остаточно виборчі списки будуть сформовані перед початком виборчої кампанії.

“З більшістю опозиційних сил все ясно: виборчий список “Фронту змін” очолить Арсеній ЯЦЕНЮК, “Свободи” – Олег ТЯГНИБОК, партії “УДАР” – Віталій КЛИЧКО”, – сказав політолог.

Щодо партії “Батьківщина”, політолог зауважив що, якщо її лідер Юлія ТИМОШЕНКО отримає право балотуватися, то вона буде №1 у списку від своєї партії. “Думаю, що зарано закривати питання по Юлії ТИМОШЕНКО. З різних обставин: тут або може спрацювати чинник Євросоюзу, або хтозна, що в нас буде через рік”, - зауважив В.ФЕСЕНКО.

На його переконання, народний депутат України від фракції “БЮТ-Батьківщина” Наталія КОРОЛЕВСЬКА позиціонує себе як потенційну заміну Ю.ТИМОШЕНКО. “Навіть зовні так і виглядає. Вона копіює свою шефиню і фактично натякає виборцям, публіці і своїм однопартійціям, що вже готова заміна”, - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Він зауважив, що за останні рік-півтора Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ вдалося суттєво підвищити інформаційний інтерес до своєї персони та збільшити кількість своїх прихильників. Тому, на його думку, головною інтригою для “Батьківщини” залишається те, в якому статусі і де буде балотуватися Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політолог переконаний, що дуже показово, що ніхто не оприлюднює рейтинги Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ. “Тому що їй далеко ще до Юлії Володимирівни та інших впливових і популярних опозиційних діячів”, – зазначив він.

В.ФЕСЕНКО також припустив, що Н.КОРОЛЕВСЬКА може очолити список УСДП. “Не факт, що на чолі цієї партії їй вдасться пройти до Верховної Ради”, - зазначив він.

“За статусом друга фігура у “Батьківщині” – ТУРЧИНОВ. Але він на сьогодні не подобається навіть деяким членам своєї партії”, – зазначив політолог і додав, що велика кількість депутатів “Батьківщини” вважають, що «перший заступник голови партії не має харизми і викликає негативні емоції у виборців».

«Народного депутата від “БЮТ-Батьківщини”, заступника голови Верховної Ради України Миколу ТОМЕНКА, - за словами політолога, - не сприймають як лідера. І сам М.ТОМЕНКО не має амбіцій, щоб виступати в ролі одноосібного лідера».

В.ФЕСЕНКО зауважив, що очолити списки не зможе депутат від "БЮТ-Батьківщини" Євген СУСЛОВ – через нестачу харизми та популярності. Водночас, за словами політолога, у його однопартійця Андрія ШЕВЧЕНКА більше шансів, але він не проявляє лідерських амбіцій.

На думку В.ФЕСЕНКА, визначати лідера “Батьківщина” буде вже навесні наступного року, адже головною проблемою зараз для них є визволення Ю.ТИМОШЕНКО із в’язниці.

У свою чергу, директор Міжнародного інституту демократій, голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергій ТАРАН зазначив, що вибороти перемогу у мажоритарних округах у нинішніх умовах депутатам буде надзвичайно складно.

“Основна драма буде всередині партійних списків: визначити, хто піде на мажоритарку з дуже сумними і незрозумілими перспективами, а хто залишиться у партійних списках з гарантованими шансами потрапити до парламенту”, – зауважив він.

Політолог зазначив, що списку партії “Наша Україна” в такому вигляді, як він існує зараз, та партії загалом - не буде. “Ці люди будуть шукати свою долю або в тих політиків, які сьогодні мають рейтинг, або дехто з них має шанс по мажоритарці”, – додав він.

Водночас, С.ТАРАН зауважив, що у екс-президента України, голови партії “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА немає жодних шансів на перемогу в політичній боротьбі. “Час від часу його будуть використовувати, він буде робити якісь чергові заяви проти ТИМОШЕНКО” – додав політолог.

У свою чергу, В.ФЕСЕНКО зазначив, що для того, аби не зазнати чергової поразки, В.ЮЩЕНКО має взагалі піти з політики. “По партійним спискам у нього шансів немає навіть за 3-відсотковим бар’єром. Якщо він програє вибори у мажоритарному окрузі, це і так заниження статусу... Це і ляпас і пляма, яка просто зіпсує пам’ять про те позитивне, що ще залишилося» - додав він.

“Інтрига полягає в тому, хто займе націонал-демократичну нішу. Тут існує достатньо серйозна конкуренція між багатьма політичними силами. Безперечно, крім БЮТу на це претендує А.ЯЦЕНЮК, намагатиметься на цьому зіграти В.КЛИЧКО”, – зауважив С.ТАРАН і додав, що також в цю боротьбу вступить партія “Свобода”, але для неї це буде складно, тому що вона регіонально забарвлена.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбування покарання.

Довідка УНІАН. Чергові парламентські вибори в Україні відбудуться у жовтні 2012 року.