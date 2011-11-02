За Україну: Луценка треба терміново рятувати

Лідер партії "За Україну!" В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернувся до Amnesty International з листом, у якому просить втрутитися у ситуацію щодо екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, у тому числі оголосити Акцію термінової допомоги (Urgent Action).

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», у листі йдеться, що 27 жовтня Печерський районний суд Києва вкотре відмовив у наданні дозволу на повторне медичне обстеження і лікування екс-міністра внутрішніх справ.

Крайню стурбованість станом здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА неодноразово публічно висловлювали не лише адвокати, члени родини, близькі і колеги екс-міністра, але і провідні фахівці Міністерства охорони здоров’я, які його обстежували, йдеться у листі.

«Беручи до уваги незаперечний міжнародний авторитет Amnesty Internetional у сфері захисту прав людини, звертаюся до вас із проханням вжити усіх можливих заходів, у тому числі через оголошення Акції термінової допомоги (Urgent Action), задля припинення порушення прав Юрія ЛУЦЕНКА, умови утримання під вартою якого загрожують його життю», - зазначає В.КИРИЛЕНКО.

*** Акції термінової допомоги (Urgent Actions) оголошуються задля допомоги жертвам порушень прав людини та вимагають оперативних дій якнайбільшої кількості людей.

Невідкладні заходи застосовуються щодо затриманих або ув’язнених, які потребують медичної допомоги, якщо їх катують або якщо умови утримання під вартою загрожують їхньому життю.

Здійснення тиску на відповідальних осіб та органи влади шляхом одночасного надсилання петицій з усього світу Amnesty International допомагає рятувати життя, зупиняючи застосування тортур та інших форм жорстокого поводження, надаючи змогу отримати доступ до медичної допомоги і справедливого судочинства, сприяючи недопущенню інших порушень прав людини.