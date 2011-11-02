Чорнобильці під Кабміном кричать Тігіпку «Брехун»

Біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві зібралися на акцію протесту чорнобильці.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час біля будівлі уряду перебувають близько 300 чорнобильців. До них вийшов віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який намагається пояснити їм можливості вирішення їх проблеми. Зокрема, він запропонував учасникам акції обрати кілька людей, які могли б провести переговори з урядом.

«Мої фахівці знаходяться зараз у Кабінеті міністрів. Що я хочу сказати: те, що ми зробили для всіх 118 тисяч інвалідів-чорнобильців - у людини, яка проробила 25 років, пенсія буде 2 тис. 900 гривень», - сказав С.ТІГІПКО.

В той же час він наголосив, що середня пенсія по Україні становить 1 тис. 205 грн., а пенсії інвалідів 950 грн. На ці слова віце-прем’єра учасники акції відповіли вигуками: «Ганьба» та «Брехун».

Зокрема, учасники акції під час мітингу зазначили, що їм не потрібні переговори, а їм потрібна відміна законопроекту.

В той же час у Маріїнському парку знаходиться близько десятка автобусів із співробітниками підрозділу «Беркут», а також два автозаки.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 листопада, чорнобильці протестували біля Верховної Ради проти порушення їхніх прав на пільги під час ухвалення законопроекту про державні гарантії щодо виконання судових рішень. Окрім того, вони вимагають погашення боргів із виплат пенсій та допомоги.

Чорнобильці двічі намагалися пробитися до входу до Верховної Ради. Від будівлі парламенту учасників протестів відтіснив спецпідрозділ "Беркут". При цьому нещодавно зведений паркан був пошкоджений. Парламент оточили подвійним кордоном міліції.