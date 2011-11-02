Тігіпко пообіцяв відкликати документи про скорочення пільг

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО пообіцяв, що пільги для чорнобильців будуть відновлені у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час проведення акції протесту під стінами Кабінету міністрів один з лідерів чорнобильських організацій, розповідаючи про попередні результати переговорів представників чорнобильців з урядом.

За його словами, на даний момент головним залишається питання, одержать чорнобильці свої пенсії у повному обсязі чи ні. Він розповів, що зараз робоча група, яка складається з представників чорнобильців і уряду, розглядає проект документа, яким передбачається, що з 4 листопада всі соціальні виплати чорнобильцям проводитимуться к повному обсязі.

Також він відзначив, що досягнуто домовленість про те, що підписані С.ТІГІПКОМ документи про скорочення пільг для чорнобильців буде відкликано.

Після цього представник чорнобильців заявив, що керівники акції ухвалили рішення згорнути її, проте чорнобильці, які пікетують Кабмін, відповіли несхвальним гулом і словами «Ні!». Після цього інший представник робочої групи з боку чорнобильців відзначив, що С.ТІГІПКО пообіцяв до 12-ї години сьогоднішнього дня надати копію документа про відкликання протокольного доручення про скорочення пільг для чорнобильців. При цьому представник робочої групи закликав пікетувальників не розходитися, поки цю обіцянку з боку властей не буде виконано.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 листопада, чорнобильці протестували біля Верховної Ради проти порушення їх прав на пільги при ухваленні законопроекту про державні гарантії з виконання судових рішень. Вони вимагали погашення боргу з виплати пенсій і допомоги. Чорнобильці двічі намагалися прорватися до входу у Верховну Раду. При цьому нещодавно поставлений паркан було пошкоджено. Від будівлі парламенту учасників протестів відтіснив спецпідрозділ "Беркут". Парламент оточили подвійним кордоном міліції.

Сьогодні, 2 листопада, чорнобильці знову зібралися на акцію протесту біля будівлі Кабінету міністрів України в Києві. Водночас у Маріїнському парку знаходяться близько десятка автобусів із співробітниками підрозділу «Беркут», а також два автозаки.