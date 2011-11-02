Нардеп Ландік заявляє, що дівчина хотіла вбити його сина Рому

Володимир Ландік звинувачує побиту його сином дівчину в замаху «на життя Роми» і допускає порушення кримінальної справи проти неї

Луганськ. 2 листопада. УНІАН. Народний депутат України Володимир ЛАНДІК виступив із заявами, з яких слідує, що ні він сам, ні його син не лише не розкаюються і не бачать нічого поганого в тому, що його син Роман довго і жорстоко бив Марію КОРШУНОВУ, але ще й хочуть судити її за цю бійку.

Про це пише «Сегодня».

«Мало того, що вона вдарила першою, ми зробимо експертизу, яка доведе, що була спроба вбити або завдати тяжких тілесних ушкоджень! Вона здійснила замах на життя Роми. А якби потрапила в скроню графином, а там 300 грамів горілки...», - сказав В.ЛАНДІК.

За словами депутата, «вона прийшла з мамою і адвокатом у мій робочий кабінет, попросила, щоб ми не ініціювали порушення справи. Мені шкода їхню сім`ю, мати цієї дівчини, але більше шкода свого сина».

За словами В.ЛАНДІКА, сам він до суду на Марію подавати не буде, але його син, вийшовши на свободу, вирішуватиме, чи притягатиме до відповідальності М.КОРШУНОВУ.

В адвоката М.КОРШУНОВОЇ, Ігоря ЗАЗИМКІНА інша точка зору. «Якщо буде порушено кримінальну справу проти неї, й ми побачимо документи, тоді й говоритимемо. Хто кого вдарив першим - усе це встановить суд», - говорить адвокат, уточнивши при цьому, що чекати залишилося недовго - перше засідання суду у справі відбудеться найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2011 року вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів В.ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив М.КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Він був оголошений у розшук і затриманий у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДІКА екстрадували з Росії в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив під вартою депутата Луганської міської ради Р.ЛАНДІКА до винесення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.

Крім того, М.Коршунова вперше після конфлікту зробила офіційну заяву в письмовій формі. «Подія в ресторані «Баккара» була врегульована ще 6 липня, коли я разом із Романом ЛАНДІКОМ написала заяву до прокуратури про те, що у нас немає ніяких, підкреслюю ніяких, претензій один до одного. Я нічого не можу сказати поганого стосовно сім`ї ЛАНДІКА Володимира Івановича і його сина Романа. Він хороший батько, намагається захистити свого сина й зробити все від нього залежне з цього питання. Це гідне пошани. Мої батьки зробили б так само. Ми справді досягли повного взаєморозуміння», - зазначила в заяві М.КОРШУНОВА. «Я шкодую, що все так сталося, і що я була втягнута в судовий розгляд. Я не маю ніяких претензій до ЛАНДІКА Романа Володимировича, як і він до мене. У нього скоро народиться дитина, і я не хочу позбавляти її батьківської турботи. Він повинен займатися її вихованням, а не сидіти у в`язниці», - зазначила М.КОРШУНОВА.