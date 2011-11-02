«Наша Україна» нагадує Януковичу про його обіцянку

«Наша Україна» наполягає на проведенні виборів до нового парламенту в 2012 році за системою відкритих регіональних виборчих списків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначають в «Нашій Україні», за такою системою громадянин голосує за конкретну партію в масштабах країни і персонально за конкретного політика, якого висуває партія в регіоні на місцях. Таким чином, громадянин не лише віддає перевагу тій чи іншій політичній силі, але й формує її представництво у Верховній Раді.

Саме цю систему виборів, яка успішно діє в європейських країнах, зокрема в Польщі, рекомендують запровадити Венеціанська комісія Ради Європи та Організація з безпеки та співробітництва в Європі, наголосили «нашоукраїнці».

За їх словами, система відкритих регіональних списків передбачає подвійну персональну та політичну відповідальність депутатів перед виборцями. Її прийняття означає реальне народовладдя в країні, повноцінне регіональне представництво та посилення контролю громадян за діями влади, зазначається в повідомленні.

В «Нашій Україні» також відзначили, що запровадження виборчої системи відкритих списків є передвиборчим зобов’язанням і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і парламентських фракцій Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко та Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

«Людям не потрібно в парламенті ані політичних кнопкодавів, ані «перебіжчиків», які готові обслуговувати будь-яке замовлення Адміністрації Президента. Країні потрібен парламент, який діятиме в інтересах людей», - наголосили в партії.

«Наша Україна» категорично виступає проти владного законопроекту про вибори, який повертає країну до змішаної системи виборів часів Президента Леоніда КУЧМИ. Його прийняття означає встановлення контролю влади над виборами, спотворення результатів голосування, політичну корупцію та торгівлю мандатами в парламенті, підкресл.ється в повідомленні.

Також у партії вважають неприйнятним збереження закритої пропорційної виборчої системи, за якою обраний нинішній парламент.

«Наша Україна» закликає всіх народних депутатів - від влади і опозиції - виконати своє зобов’язання перед людьми та підтримати законопроект № 9265-2, що передбачає відкриті виборчі списки та повною мірою відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.