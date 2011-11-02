Тігіпко пояснив, за які пенсії йому виламують руки

Віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що головною вимогою чорнобильців є збереження їх пенсій на рівні 6-10 мінімальних пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

Зокрема, він пояснив, що проектом державного бюджету на 2012 рік передбачається збільшення пенсій інвалідам на 25% - з 2 тис. 326 грн. до 2 тис. 907 грн. При цьому С.ТІГІПКО наголосив, що середня пенсія в Україні становить 1205,37 грн. «Не було такого рішення за останні 10 років… Ми хотіли б більше закласти, але, на жаль, ми цього не можемо зробити. Просто в нас не вистачає грошей», - наголосив С.ТІГІПКО.

Він також підкреслив, що проектом держбюджету на 2012 рік планується на 19,5% збільшити видатки на забезпечення інвалідів житлом. «Якщо б було комплексно це рішення прийнято, я вважаю, що це було б велике досягнення для чорнобильців-ліквідаторів. Але з’явилися суди, і сьогодні ми трошки емоційно переговорили з людьми біля Кабінету міністрів, які кажуть: заберіть це все, це нам нічого не потрібно. Виконайте одну позицію – законопроект 6810», - сказав С.ТІГІПКО.

Він пояснив, що згідно з цим законопроектом, розмір пенсії інваліда-чорнобильця ІІІ групи становить 6 мінімальних пенсій, тобто 4 тис. 800 грн.; ІІ групи – 8 мінімальних пенсій – 6 тис. 400; І групи – 10 мінімальних пенсій – 8 тис. грн.

«Оце основне бажання, яке було висловлено», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також пояснив, що в Україні багато судів за позовами чорнобильців прийняли рішення про виплату окремим чорнобильцям пенсій на рівні більше 30 тис. грн. «Таких рішень тисячі в Україні, це чиста корупція в судових органах», - вважає віце-прем’єр-міністр.

Також він зазначив, що відкличе всі листи, які були відправлені Пенсійним фондом на свої регіональні підрозділи щодо призупинення виплат за рішеннями судів про призначення та перерахунок пенсій чорнобильцям. Він наголосив, що без його особистого дозволу такі листи не будуть відправлятися.