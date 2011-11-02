Дружина Луценка заявляє, що її чоловіка ніхто не збирається лікувати

Київ. 2 листопада. УНІАН. Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО заявляє. що її чоловіка ніхто не збирається лікувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛУЦЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенні судового засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу її чоловіка за обвинуваченням в скоєнні службового злочину.

«Його ніхто не збирається лікувати, вони лише роблять видимість лікування… На одній но-шпі далеко не заїдеш, бо це не той препарат, який допомагає, він лише тимчасово знімає біль», - сказала І.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що у слідчому ізоляторі її чоловіка лише обстежують, але необхідного лікування ніхто не надає.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується у Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього діагностовано цироз печінки.

Після цього екс-міністра кілька разів обстежували лікарі.