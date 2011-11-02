Азаров про міністрів: один загрався, інший всю енергію на скандали витрачає

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає незадовільною роботу ряду міністрів і губернаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

«Багато тривожних сигналів надходить до Кабінету міністрів про ситуацію в Міністерстві оборони. Стан справ у армії аніскільки не покращав: житло для військовослужбовців не будується, оборонне замовлення не виконується, а міністр всю енергію витрачає на скандали. То тендери зриває, то налагодити харчування солдатів не може, то пояснює і з`ясовує з начальником Генштабу хто головніший», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив жаль, що міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ не зробив висновків з тієї критики, яка на адресу міністра лунала рік тому на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Також глава уряду зазначив, що багато скарг надходить на роботу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. «Міністр (Дмитро ТАБАЧНИК – УНІАН) не вміє і навіть відверто не бажає налагодити діалог з ректорами вишів і студентством. Часто показухою підміняють роботу із забезпечення підручниками і шкільними автобусами, з підготовки навчальних закладів до зими. Треба, Дмитро Володимирович ТАБАЧНИК, припинити такі ігри, і реально займатися роботою», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він назвав незадовільною роботу губернаторів Львівської, Запорізької та низки інших областей. «Мі з вами, шановні колеги, з усіма терпляче працювали, але підішли вже до межі, де ваші амбіції і пошук виправдань замість пошуку способу змінити ситуацію шкодять, перш за все, людям. То обурення, яке люди висловлюють стосовно роботи різних органів влади, це момент істини», - підкреслив М.АЗАРОВ.