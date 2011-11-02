Янукович – чиновникам: якщо люди скаржаться, значить реформа не йде

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що національні проекти мають бути стимулами для приватно-державного партнерства – і в жодному випадку не підмінятися лише витрачанням державних коштів. Про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання Уряду, повідомляє пресс-служба глави держави.

Він, зокрема, занепокоєний ситуацією з реалізацією проекту «Доступне житло». «Вимагаю від уряду негайно ліквідувати проблеми координації між органами влади і забезпечити підтримку місцевих органів влади цьому проекту», - сказав глава держави.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, особливу увагу також необхідно приділити проекту «Нове життя», який має на меті відкриття мережі високотехнологічних перинатальних центрів у регіонах України. «Цей нацпроект є показовим для оцінки ефективності роботи регіональних комітетів економічних реформ. Адже реформи відбуваються не у кабінетах, тим паче, київських кабінетах, а в регіонах», - зазначив Президент.

«Якщо результати реформаторської діяльності не відчутні людям, значить – реформа не йде, або йде не в тому напрямку», - сказав глава держави.

Він нагадав, що на 2011 рік було заплановано відкриття першої черги перинатальних центрів у 8 регіонах, але фактично до відкриття готові лише три – у Кіровограді, Харкові та Донецьку. Ще два регіони – Житомир і Дніпропетровськ - відкриватимуть центри у першій половині 2012 року.