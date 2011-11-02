У Держдумі кажуть, що інтеграція з Газпромом - єдиний шлях для України

Росія повинна перевести продаж усіх своїх енергоносіїв за рублі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході відеоконференції Москва-Брюссель на тему: «Газ для Європи» сказав заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Торгівля російськими енергоресурсами – чи то нафта, газ, послуги із збагачення урану – повинна проводитися за рублі», - сказав В.ЯЗЄВ

За його словами, перехід України на оплату російського газу рублями кореспондується із завданням президента Росії створити у Москві міжнародний фінансовий центр.

«Я вітаю переведення розрахунків», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він заявив, що формула ціни на газ для України приблизно така сама, як і для інших європейських країн. В.ЯЗЄВ зазначив, що на ринок газу в ЄС впливає спотовий ринок, якого взагалі немає в Україні.

«Переговорний процес безперервно йде щодо зниження ціни на газ цілим рядом оптових покупців газу у «Газпрому» - хтось успішно, хтось менш успішно. Українська сторона менш успішно проводить ці переговори – треба дати можливість домовитися за цінами «Газпрому» і «Нафтогазу», - сказав президент Російського газового товариства.

При цьому він заявив, що будівництво газопроводу «Південний потік» здійснюватиметься незалежно від переговорів про ГТС України.

«Всі рішення щодо будівництва "Південного потоку" ухвалені – вони остаточні і перегляду не підлягають. Для Києва важливо – щоб не забули українські ГТС – йти на інтеграційні процеси з «Газпромом». Іншого шляху Україна не має», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, побоювання керівництва України щодо обхідних газопроводів обгрунтовані. «Північний потік» і «Південний потік» матимуть пропускну спроможність 54 і 63 млрд. куб. м газу на рік, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року російський газовий концерн "Газпром" заявив про плани з 2009 року у розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі.

26 жовтня ц.р. у Росії в ході зустрічі голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА з виконуючим обов`язки міністра фінансів Російської Федерації Антоном СИЛУАНОВИМ, керівництвом Центрального банку Російської Федерації і ВАТ «Газпром» була досягнута домовленість про можливість розрахунків за російський газ у рублях.

За словами С.АРБУЗОВА, Україна планує перейти на рублі при розрахунку за газ з Росією у листопаді-грудні.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – газопровід, що сполучає Виборг у Росії і Грайфсвальд у Германії, прокладений Балтійським морем і має сукупну плановану пропускну спроможність 55 млрд. куб. м. Комерційні поставки першою гілкою газопроводу (27,5 млрд. куб. м.), як очікується, розпочнуться у 4 кварталі 2011 р. Здача в експлуатацію другої гілки, яка подвоїть пропускну спроможність "Північного потоку", планується наприкінці 2012 р. "Південний потік" – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м.