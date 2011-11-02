Суд вчетверте не зміг «вибити» з СБУ матеріали на Мельниченка

Печерський районний суд Києва переніс на 14 листопада розгляд скарги екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА на постанову про порушення щодо нього кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Печерського райсуду М.МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні відсутній, і суд розпочав розгляд скарги за його відсутності.

Напередодні суд вимагав у Головного слідчого управління СБУ матеріали, на підставі яких було порушено кримінальну справу щодо М.МЕЛЬНИЧЕНКА, проте на сьогоднішнє засіданні ці матеріали не були надані. У зв`язку з цим суд визнав неможливим розгляд скарги за відсутності матеріалів і переніс слухання на 14 листопада на 12.00.

Адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО відзначив, що ненадання матеріалів, на підставі яких було порушено кримінальну справу, "носить системний характер".

"Вже на четверте судове засідання жодного аркушу матеріалів, на підставі яких було порушено кримінальну справу, до суду не надійшло: такі дії можуть розцінюватися на користь задоволення нашої скарги", - сказав М.НЕДІЛЬКО на засіданні.

Після судового засідання М.НЕДІЛЬКО в інтерв`ю журналістам висловив думку, що навіть якщо на наступне засідання матеріали і будуть надані до суду, то, швидше за все, органи слідства СБУ і Генпрокуратура не дадуть допуску адвокатам до державної таємниці. Такий допуск необхідний, оскільки матеріали справи мають гриф секретності.

Як повідомлялося, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою у перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року її було закрито.

23 червня 2011 року Печерський районний суд Києва своїм рішенням скасував постанову генпрокурора про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Таке рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання адвокатів колишнього Президента Леоніда КУЧМИ.

11 жовтня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що його підзахисний змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні існує реальна загроза його життю.

Тим часом Служба безпеки України оголосила М.МЕЛЬНИЧЕНКА у міжнародний розшук.