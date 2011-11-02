Тігіпко з Ярошенком полетіли вмовляти МВФ

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО і міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО відбули до Вашингтона на переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду для обговорення питання подальшої співпраці України і МВФ.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«За дорученням прем`єр-міністра С.ТІГІПКО і Ф.ЯРОШЕНКО відбули до Вашингтона для проведення переговорів з керівництвом МВФ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня місія Міжнародного валютного фонду прибула до України для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік за статтею IV Статей Угоди МВФ.

Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму близько 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 роки. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.