Слідство у «справі педофілів» призначило нові експертизи

Працівники Головного слідчого управління МВС України, які поновили розслідування кримінальної справи, порушеної за розбещення дітей в МДЦ «Артек», склали план роботи та проведення експертиз.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

«Слідство склало план дій та призначення експертиз», - сказав він.

В.ФАРИННИК зауважив, що це зумовлено тим, що під час попереднього розслідування кримінальної справи в її матеріалах було чимало розбіжностей, суперечностей, відмови певних осіб співпрацювати із слідством тощо.

Як повідомлялося, кримінальну справу щодо розбещення дітей у МДЦ "Артек" було передано для подальшого розслідування від Генеральної прокуратури до Головного слідчого управління МВС.

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в "Артеку".

Керівництво "Артеку", у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей не мають жодного стосунку до центру.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що у скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня 2009 року тодішній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей. За його словами, ще у квітні 2009 року у справі про розбещення двох неповнолітніх висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу "Артек" Дмитра ПОЛЮХОВИЧА, якого пізніше було звільнено з-під варти на підписку про невиїзд.

20 жовтня 2009 року Верховна Рада України прийняла ухвалу про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, пов`язаних зі звинуваченнями в розбещенні неповнолітніх.

21 травня 2010 року парламент припинив діяльність цієї ТСК. На засіданні парламенту зі звітом про діяльність комісії виступила голова ТСК Катерина САМОЙЛИК. Вона зазначила, що «за результатами розслідування справи достатніх доказів провини Д.ПОЛЮХОВИЧА та інших осіб у насильницькому задоволенні статевої пристрасті з малолітніми, які давали б достатні підстави для направлення справи до суду, поки що не отримано».