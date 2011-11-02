Азаров пригрозив оргвисновками керівникам семи областей

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від профільних міністрів та місцевих керівників протягом тижня відреагувати на всі скарги громадян щодо відсутності подачі тепла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне доручення глава уряду дав сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що існує ціла низка скарг щодо несвоєчасної подачі тепла в осінньо-зимовий період, тоді як Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства прозвітувало про 100-відсоткову готовність до опалювального сезону.

М.АЗАРОВ зазначив, що без тепла залишався навіть Інститут педіатрії, акушерства та гінекології у Києві; несвоєчасно розпочався опалювальний сезон в Івано-Франківській (ціле місто Калуш із запізненням почало опалювальний сезон), Луганській, Херсонській областях, Республіці Крим та у м. Севастополі. За його словами, продовжують надходити численні скарги на відсутність опалення в Ужгороді, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях та Криму.

«Вимагаю від міністрів і від усіх керівників регіонів особисто до кінця тижня розібратися з усіма скаргами з цих питань, а також, безумовно, завдання розрахунків за енергоносії. Попереджаю найбільших боржників: Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Луганську, Харківську області, Республіку Крим та місто Севастополь, що у вас на це є максимум місяць», - наголосив прем’єр-міністр.