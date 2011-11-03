У Донецьку вимагають розпуску Верховної Ради

Завтра у Донецьку перед будівлею обласної держадміністрації пройде протестна акція недовіри Верховній Раді України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної партійної організації ВО “Батьківщина”.

Згідно з повідомленням, ініціаторами проведення акції стали громадські організації «Спільна справа» і «Ніхто, окрім нас». В акції планують взяти участь також члени профспілкових об`єднань, інших громадських організацій, представники Комітету опору диктатурі в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що всі учасники завтрашньої акції підтримують ініціативу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України у разі невиконання вимог українського народу, спрямованих на «негайне прийняття невідкладних рішучих дій проти узурпації влади, безпрецедентного розкрадання країни і безконтрольного розпродажу національних багатств олігархічними кланами, існуючих сьогодні».

Учасники акції виступають «проти геноциду українського народу, утисків прав і свобод українських громадян з боку чинної влади».

Під час мітингу буде представлена резолюція з вимогами народу до Президента України, представників влади на державному і місцевому рівнях. З числа тих, хто прийме і підпише резолюцію мітингу, будуть обрані і делеговані три представники, які проведуть Народну раду в Києві.

У повідомленні пояснили, що, згідно з нормами Конституції України про інші методи прямого волевиявлення народу, в рамках Народної ради буде всенародно оголошено про необхідність припинення повноважень Верховної Ради України нинішнього скликання, якщо екстрено не буде зроблено висновки щодо приведення законодавчих гарантій народу України у конституційне поле дії.

«У разі, якщо Верховна Рада України поточного скликання відмовиться від добровільного саморозпуску або Президент не почує думку свого народу і не підпише Указ про розпуск Верховної Ради України нинішнього скликання, учасниками буде оголошена дата початку всенародної безстрокової акції непокори», - зазначається у повідомленні.