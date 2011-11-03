Міліція з'ясовує, навіщо українці запасаються зброєю

Міліція цього року вилучила з незаконного обігу велику кількість зброї і з’ясовує достеменні наміри людей, які зберігають арсенали.

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, підрозділами МВС щорічно з незаконного обігу вилучається досить велика кількість зброї та вибухівки. Цього року мова йде вже про 2781 одиниць вогнепальної зброї, серед якої 4 гранатомети, 2 кулемети, 40 автоматів, 176 карабінів та гвинтівок, 250 пістолетів, 608 обрізів, 1,5 тис. одиниць саморобної зброї, 426 гранат, 116,7 тис. патронів, 738 кг вибухових речовин та 678 кг пороху.

«Але якщо у попередні роки зброя вилучалась як правило у людей, які готують злочини або у так званих “чорних археологів”, які ведуть пошукові роботу у місцях бойових дій, то цього року люди, у яких знайшли “стволи”, серед мотивів зберігання зброї називають й наміри нападу на державні установи. Зараз правоохоронці з’ясовують достеменні наміри цих людей», - зазначається у повідомленні.

Серед останніх прикладів - вилучення зброї у жителя м. Алушта в Автономній Республіці Крим, у якого знайшли три автомати Калашникова, пістолет Макарова, два спецзасоби „Форт-17Р” і „ПМ-РФ”, призначені для відстрілу гумових куль, 15 запалів до гранат, 2 електродетонатори та 360 патронів. Крім того, у жителя міста Торез Донецької області в будинку вилучено гранатомет, 2 автомати Калашникова, гвинтівку, 4 пістолети, 5 обрізів мисливської зброї, 3 гранати, 41 електродетонатор, 557 патронів.

За даними міліції, зброя та вибухові речовини потрапляють у незаконний обіг, насамперед, через крадіжки зі сховищ, складів, арсеналів військових частин, підприємств, установ, організацій, де виготовляється, зберігається чи використовується вогнепальна зброя та вибухівка.

Упродовж цього року зареєстровано 42 факти розкрадання зброї.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 листопада, під час розширеного засідання Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, правоохоронні органи передали йому інформацію про те, що зараз триває закупівля зброї і підготовка до нападів на органи влади.

Того ж дня в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України УНІАН повідомили, що на даний час не володіють інформацією про те, що окремі особи займаються придбанням зброї з метою захоплення органів державної влади.

«На всіх останніх нарадах, оперативках МВС такої інформації не лунало», - зазначили в УЗГ, зауваживши, що відповідно до чинного законодавства все, що стосується безпечного функціонування органів державної влади, то цим займається Служба безпеки України.

У свою чергу, в СБУ з цього приводу зауважили, що наразі не володіють озвученою Президентом інформацією.