На суді у Луценка кожен чує, що хоче?

Сьогодні Печерський райсуд Києва на засіданні з розгляду кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА допитав ще двох свідків, які зазначили, що не можуть надати свідчень по суті обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, колишній помічник Ю.ЛУЦЕНКА Алла ЩЕРБАК повідомила суду, що вона, працюючи в апараті міністра на посаді помічника, готувала аналітичні матеріали, доповіді, особисто з водієм екс-міністра Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ знайома не була, жодних незаконних вказівок від керівника МВС не отримувала.

У свою чергу, інший колишній помічник Ю.ЛУЦЕНКА Дмитро МАКСИМОВ також сказав суду, що з Л.ПРИСТУПЛЮКОМ особисто знайомий не був. Про те, що той працює помічником міністра, він дізнався лише з наказу про його призначення, будь-яких вказівок від Ю.ЛУЦЕНКА за весь час своєї роботи на посаді не отримував. На запитання сторони захисту, чи здійснювався на нього тиск перед допитом у суді з боку будь-яких осіб, які могли попросити його надати у суді свідчення на користь екс-міністра, Д.МАКСИМОВ відповів негативно.

У судовому засіданні оголошено перерву до 8.10 п’ятниці, 4 листопада.

Коментуючи журналістам сьогоднішнє судове засідання, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН сказав, що не розуміє, навіщо прокуратура викликає таких свідків. «Фактично, допит цих свідків зводився до того, що вони розповіли суду про свої функціональні обов’язки», - сказав адвокат.

Натомість представник сторони обвинувачення у суді Дмитро ЛОБАНЬ зауважив, що, незважаючи на скептичне ставлення адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА досвідчень останніх свідків, на його думку, останній свідок сьогодні дуже влучно сказав, що хто працював в апараті міністра, тих він бачив. «Цінність цих слів якраз і полягає у тому, що, дійсно, хто працював на своїх посадах і виконував професійні обов’язки, то, як у будь-якому нормальному трудовому колективі, особи знали один одного, а в даному випадку таку особу, як ПРИСТУПЛЮК, свідки в очі не бачили, незважаючи на те, що вони тривалий час працювали з ним в одному підрозділі», - сказав Д.ЛОБАНЬ.