Учасники акції під ВР «звільнили» депутатів

Учасники акції під Верховною Радою України 1 грудня проведуть загальнонаціональний страйк у разі невиконання їхніх вимог.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник штабу Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ.

Він зазначив, що під стінами Верховної Ради зараз зібралися активісти Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!», які представляють 250 громадських і профспілкових організацій з усіх регіонів України. Головна вимога, яка об`єднала всіх цих людей, – «Геть Верховну Раду!».

За оцінками організаторів акції, станом на 11.00 у заході беруть участь понад 3 тис. осіб, але люди з регіонів продовжують прибувати.

За словами А.ПАНАЕТОВА, в Україні немає жодної соціальної групи, яку б влаштовувала ситуація в країні. «Сьогодні під стінами парламенту зібралися люди справи – делегати Всеукраїнської громадянської акції протесту «Вперед». Ми тут, щоб інформувати депутатський корпус, уряд і Президента, про те, що чаша нашого терпіння переповнена. У річницю Податкового Майдану дано старт третьому етапу акції «Вперед!» – Осінньому наступу. Сьогодні ми тут, щоб вручити депутатам повідомлення про звільнення, у зв`язку з невідповідністю покладеним на них народом України обов`язкам і порушенням ними присяги. Народ вимагає справедливості», – заявив А.ПАНАЕТОВ.

За його словами, учасники сьогоднішньої акції повністю розділяють «справедливе обурення чорнобильців і афганців. Ми розділяємо невдоволення тих, хто через декілька років виходитиме на пенсію. Ми розділяємо обурення медиків і вчителів. Ця Верховна Рада вже давно стала філіалом Кабміну. Депутати більшості й «тушки», що долучилися до них, – стали кнопкодавами. Тому сьогодні головна наша вимога – саморозпуск Верховної Ради».

«У разі невиконання наших вимог 1 грудня почнеться загальнонаціональний страйк», - заявив А.ПАНАЕТОВ.

Голова громадської організації «Підприємці Поділля» Галина КУЛИК зачитала перед присутніми символічний Наказ про звільнення народних депутатів України. «З сьогоднішнього дня ми переходимо до якісно нового етапу роботи. Ви, панове депутати, більше не представляєте народ України. Його представляємо ми. І ми повідомляємо вам: ми організували всенародний рух – у кожному місті, у кожному регіоні. Ми висуваємо реальну альтернативу владі й начисто переберемо весь державний двигун. Ми примусимо державну машину працювати на свій народ, а не проти! Час переговорів минув. Настав час дій», – під оплески мітингувальників заявила активістка Акції «Вперед!».

Також на мітингу було прийнято текст Відкритого листа Президенту України з вимогою ветувати закон про спрощену систему оподаткування (№ 8521), в якому не враховано принципові вимоги підприємців. Окрім вимоги до гаранта Конституції зупинити набуття чинності закону, здатного зруйнувати малий бізнес у країні, активісти, які виступили на мітингу, наполягають на тому, щоб було зупинено земельну реформу, яка призведе до того, що вся земля опиниться в руках великого капіталу, а селяни фактично стануть кріпосними. Присутні на мітингу зажадали почати реальну боротьбу з корупцією в усіх ешелонах влади, введення персональної відповідальності чиновників за зловживання.

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, яка теж перебуває на площі перед парламентом, вважає, що за 20 років Незалежності України влада нічого так і не зрозуміла. «Уряд і провладна більшість у Верховній Раді ставляться до підприємців за принципом: «Ви нам або раби, або вороги». Своїми діями вони знищують економіку, позбавляють людей роботи і зарплати, а державу – джерела доходу. Влада своїми діями провокує кризу в країні, робить усе, щоб люди були убогими й залежними. Чиновники в Україні не розуміють, що підприємці – це люди, які створили себе самі, створили робочі місця й дають роботу людям. Єдине, чого вони вимагають від влади – не заважати і залишити їх у спокої», – прокоментувала Н.КОРОЛІВСЬКА те, що відбувається.