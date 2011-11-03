Ландік побачив, що Могильов нервує через його сина Рому

Народний депутат України від Партії регіонів Владимир ЛАНДІК заявляє, що преса перекрутила і не точно процитувала його слова про те, що його син Роман подасть до суду на Марію КОРШУНОВУ, як тільки вийде з СІЗО.

«Під час розмови з журналістами я говорив в минулому часі, що такий позов про «замах» на Романа не виключався раніше, коли конфлікт тільки-но стався», - заявив у коментарі УНІАН В.ЛАНДІК.

Депутат повідомив, що вони з М.КОРШУНОВОЮ пішли на мирову угоду, і вона не має претензій до його сина Романа. «Я запевняю, що мій син Роман не подаватиме до суду на М.КОРШУНОВУ», - заявив В.ЛАНДІК.

Депутат упевнений, що справа проти його сина розсипається. «Зібрані факти тріщать по швах, МОГИЛЬОВ нервує», - заявив депутат. «Судіть самі, не встигли ми підписати з М.КОРШУНОВОЮ мирову угоду, як МВС відразу поспішило заявити, що цей документ не має ніякого значення, і дало зрозуміти, що буде зроблене все можливе, щоб посадити Романа забудь-яку ціну», - повідомив В.ЛАНДІК. Він упевнений, що мирову угоду суд візьме до уваги.

В.ЛАНДІК дивується: «Невже в МВС немає інших, більш важливих справ, ніж роздувати ситуацію з хуліганством мого сина? Хай насильників і вбивць ловлять», - заявив батько Романа ЛАНДІКА.

Депутат упевнений, що цю історію «підігріває і спеціально розкручує МВС». «Чомусь я не вірю, щоб ЗМІ не розібралися в тому, що саме я сказав», - заявив В.ЛАНДІК.

Нагадаємо, раніше В.ЛАНДІК заявляв, що глава МВС Анатолій МОГИЛЬОВ погрожував йому. Сам міністр заперечував факт подібної розмови.