Учасники акції перебрались під вікна Азарова

Вимагають відставки

Близько 200 представників громадських організацій під будівлею Кабінету міністрів вимагають відставки прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА. Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції перейшли від будівлі Верховної Ради до Будинку уряду. Пікетувальники тримають державні прапори України, прапори своїх громадських організацій і скандують: «АЗАРОВА у відставку!». Майданчик перед будівлею Кабміну охороняють декілька десятків представників міліції. Також біля будівлі Кабміну знаходяться бійці спецпідрозділів МВС.

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