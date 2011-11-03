Учасники акції перебрались під вікна Азарова

12:49, 03 листопада 2011
Політика
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Вимагають відставки

Близько 200 представників громадських організацій під будівлею Кабінету міністрів вимагають відставки прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції перейшли від будівлі Верховної Ради до Будинку уряду.

Пікетувальники тримають державні прапори України, прапори своїх громадських організацій і скандують: «АЗАРОВА у відставку!».

Майданчик перед будівлею Кабміну охороняють декілька десятків представників міліції. Також біля будівлі Кабміну знаходяться бійці спецпідрозділів МВС.

 

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