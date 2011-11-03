У Києві ДАІ «полює» на учасників АвтоМайдану?

Учасників АвтоМайдану з прапорами «Вперед!» штрафують працівники ДАІ, про це УНІАН повідомили організатори акції.

Нагадаємо, одночасно з мітингом протесту під стінами Верховної Ради в Києві проходить АвтоМайдан, організований активістами громадських організацій Союз водіїв України і Союз перевізників України, які входять до Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!». Автоколона у складі більше 50 автомобілів із прапорами «Вперед!» курсує по вулиці Грушевського, на якій розташовані Верховна Рада України та Кабінет міністрів від Європейської площі до станції метро «Арсенальна».

Як повідомив Сергій ОВЧИННІКОВ - голова Союзу водіїв України, вранці співробітники ДАІ намагалися перешкодити пересуванню автомобілістів і більш ніж на годину затримали початок АвтоМайдану. Вони зупинили колону в районі Києво-Печерської Лаври й зажадали прибрати символіку Всеукраїнської громадянської акції «Вперед!». Проте протестувальники відмовилися виконати ці вимоги й продовжили рух.

У районі вулиці Грушевського співробітники правоохоронних органів почали зупиняти автомобілі й складати адміністративні протоколи з формулюванням «за подачу сигналу в недозволеному місці».

«Тактика ДАІ проста – вони будь-яким способом намагаються перешкодити руху організованої колони, розбивають нас на частини і залякують водіїв. Але нам вдається проїжджати з прапорами «Вперед!» повз Верховну Раду й підтримувати мітингувальників сигналами клаксонів. На декілька хвилин учасникам АвтоМайдану навіть вдалося блокувати рух по вулиці Грушевського. Відраз ж на водіїв почали складати протоколи «за зупинку в недозволеному місці», які ми опротестовуватимемо в суді», - заявив С.ОВЧИННІКОВ.

За словами організаторів АвтоМайдану, вони повністю підтримують гасла й вимоги підприємців, які присутні під стінами Верховної Ради й вимагають розпуску парламенту.