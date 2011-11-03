Попов очистить Київ

За 3,5 роки небезпечні речовини та відходи, зокрема ті, що місять берилій і ртуть, будуть вивезені з території спеціалізованих підприємств «Радикал» та «Радон».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував голова КМДА Олександр ПОПОВ під час робочого об’їзду потенційно небезпечних об’єктів.

«Тривалий час столична влада не приділяла уваги екологічній безпеці міста. Проте ми усвідомлюємо складність ситуації, яка склалася, і вже почали відпрацьовувати механізми її вирішення реальними кроками», – зазначив О.ПОПОВ.

Також він додав, що вирішувати це непросте питання необхідно спільними зусиллями органів влади усіх рівнів. З цією ініціативою міська влада звернулася до уряду, і вже сьогодні під час спільного об’їзду об’єктів техногенної небезпеки з міністром надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ були досягнуті конкретні домовленості про співпрацю.

За словами голови КМДА, роботи з вивезення небезпечних речовин зі спеціалізованих підприємств розпочнуться у січні 2012 року.