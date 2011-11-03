Підприємці пішли з Банкової, та пообіцяли революцію

Підприємці завершили акцію протесту під Адміністрацією Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, вони передали своє звернення до Президента, яке має бути зареєстроване в канцелярії Адміністрації.

Підприємці вимагають від В.ЯНУКОВИЧА заветувати внесені Верховною Радою зміни до Податкового кодексу та забезпечити запровадження реальних механізмів полегшення роботи для малого і середнього бізнесу.

Один із організаторів акції нагадав, що в разі невиконання владою вимог підприємців вони мають намір 1 грудня організувати всеукраїнський страйк. За його словами, якщо ж і такі заходи не принесуть результату, то «у нас залишається тільки один шлях – революція».