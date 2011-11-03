Ківалов вважає, що новий Кримінальний кодекс мають прийняти у 2012-му

Народний депутат України Сергій КІВАЛОВ вважає, що парламент до 2012 року повинен прийняти новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками Моніторингового комітету ПАРЄ Маріеттою де ПУРБЕ-ЛУНДІН і Майліс РЕПС, повідомили УНІАН у прес-службі С.КІВАЛОВА.

«Зараз, вперше за багато років, проект нового Кримінального процесуального кодексу України, підготовлений робочою групою, створеною Президентом України, найповніше відображає саме європейські стандарти й європейську філософію слідства та судового розгляду кримінальних справ», - сказав С.КІВАЛОВ.

За його словами, Україна, яка відсвяткувала влітку свій двадцятирічний ювілей, досі користується Кримінально-процесуальним кодексом, прийнятим у 1961 році. За час свого існування документ зазнав близько двох сотень змін, але за структурою залишився тим самим.

«Основними нововведеннями нового проекту КПК встановлюється процесуальна рівність і змагальність сторін – те, чого дуже не вистачає нашому законодавству. Дуже важливий момент – це підвищення права підозрюваних і розширення прав постраждалого. Так само оновлюється, стає прозорішою й логічнішою процедура досудового розслідування справ, удосконалюється процедура судового контролю. З ухваленням нового закону буде заборонено нескінченно повертати справи на додаткове розслідування. Стане сучаснішою й процедура оскарження судових рішень», - підкреслив С.КІВАЛОВ.

Він нагадав, що проект нового КПК знаходиться на експертизі в Генеральному директораті Ради Європи з питань прав людини і верховенства права.

Також С.КІВАЛОВ запевнив, що як тільки результати експертизи проекту нового Кримінального процесуального кодексу будуть передані з Ради Європи, представники якої обіцяли передати його в першій декаді листопада, Верховна Рада постарається його прийняти, враховуючи рекомендації європейських фахівців.