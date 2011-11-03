ЗМІ: Журналістів під ВР били ногами і кидали на землю

3 листопада під час акції протесту біля Верховної Ради постраждали представники ЗМІ. Про це «Телекритиці»повідомив кореспондент газети «Коммерсантъ. Украина» Валерій Кучерук.

За його словами, правоохоронці, незважаючи на те, що журналісти і фотографи показували їм медійні посвідчення, грубо відтісняли їх разом з натовпом протестувальників, переступаючи через людей, які впали на землю. Зокрема, фотографа Максима Требухова били по ногах, він впав, вдарився головою і забив ребро.

Фотограф Максим Требухов особисто підтвердив «Телекритиці», що він постраждав під час акції. «У мене як мінімум тріщина ребра. Правоохоронці брутально поводилися з представниками ЗМІ. Я бачив, як вони били їх ногами, били по камерах, зокрема пошкодили камеру РІА "Новости". Це при тому, що ми наголошували, що представляємо ЗМІ і показували їм свої посвідчення», - сказав він.