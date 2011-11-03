Апеляційний суд відмовився подовжити оренду книгарні «Сяйво»

Київській апеляційний господарський суд сьогодні на засіданні відмовився подовжити пільговий договір оренди ТОВ «Книгарня «Сяйво» приміщення на вулиці Червоноармійській, 6 у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, апеляційна інстанція залишила у силі рішення Господарського суду Києва від 11 жовтня 2010 року.

Товариство вимагало подовжити договір оренди, згідно з яким воно сплачувало за оренду приміщення на Червоноармійській, 6 33 грн. на місяць до 2022 року. Термін дії цього договору закінчився 1 січня 2010 року.

Це вже п’яте судове рішення, яке встановлює відсутність права оренди вказаного приміщення у ТОВ «Книгарня «Сяйво». Раніше це було встановлено судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій при розгляді справи про визнання недійсною приватизації приміщення.

Таким чином, немає жодних юридичних перешкод для виконання рішення Київської міської ради щодо передачі КП «Міський магазин» приміщення на Червоноармійській, 6 та відкриття комунальної книгарні, наголосили у прес-службі КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Київрада перейменувала комунальне підприємство "Київський центр розвитку рибного господарства" у муніципальний магазин, що розміщуватиметься у приміщенні колишньої книгарні "Сяйво". Відповідне рішення підтримали 62 із 95 зареєстрованих в залі депутатів, 33 не голосували.

Згідно з рішенням, перейменоване комунальне підприємство віднесено до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. Розмір статутного капіталу КП "Міський магазин" встановлено в обсязі 1,7 млн. грн. За цим підприємством на праві господарського відання закріплені нежитлові приміщення загальною площею 363,8 кв. метрів, які знаходяться за адресою: вул. Червоноармійська, 6. Цим рішенням вказані приміщення передані з балансу КП "Київжитлоспецексплуатація" на баланс "Міський магазин".

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ тоді ж заявив, що КП "Міський магазин" буде займатися книжковою торгівлею і стане першим у мережі муніципальних книгарень, яку планується створити.

За його словами, урочисте відкриття нової комунальної книгарні відбудеться до Дня визволення Києва, який відзначається 6 листопада.