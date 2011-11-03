Кличко підозрює, що Янукович - у віртуальному світі

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО закликає Верховну Раду України заслухати керівників силових відомств, аби з перших вуст отримати озвучену вчора Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ інформацію про те, що в Україні начебто масово скуповується зброя та готуються захоплення державних установ.

Про це політик заявив 3 листопада під час спілкування з мешканцями Іллічівська, де В.КЛИЧКО перебуває із робочим візитом, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Суспільство почуло від Президента вкрай тривожну інформацію про те, що в країні начебто готується силове захоплення органів влади, по суті – державний переворот. Тому ті, хто вигадує подібні речі, зобов’язані терміново звітувати перед громадянами, про які саме сценарії йдеться та назвати імена заколотників. А якщо це чергові вигадки силових міністрів, їм краще вже сьогодні подати у відставку – хоча б за те, що регулярно вводять в оману голову держави», – говорить лідер «УДАРу».

В.КЛИЧКО також вважає, що подібні заяви викликають багато запитань щодо того, хто і як сьогодні інформує главу держави про ситуацію в країні. «Схоже, довкола Президента створюють віртуальний ілюзорний світ, де повним ходом йдуть реформи, але покращенню життя вже сьогодні заважає опозиція зі зброєю. І єдиний вихід – запроторити опозиціонерів у в`язниці, що успішно й виконується», – заявив політик.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 листопада, під час розширеного засідання уряду Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що правоохоронні органи передали йому інформацію про закупівлю зброї опонентами влади для нападу на органи влади.

Водночас, міліція та СБУ в офіційних коментарях цю інформацію не підтвердили.

Сьогодні Управління зв’язків з громадськістю МВС України повідомило, що міліція цього року вилучила з незаконного обігу велику кількість зброї і з’ясовує достеменні наміри людей, які зберігають арсенали.