Безсмертний прочитав, що написано на лобах у команди Януковича

Кращої системи правління для України, ніж парламентська республіка, не може бути, переконаний екс-посол України у Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

В інтерв’ю журналу Forbes він звернув увагу на те, що усі колишні радянські країни, у яких є демократія, це парламентські республіки, а всі авторитарні режими – президентські республіки, повідомили УНІАН у прес-службі Р.БЕЗСМЕРТНОГО.

Україна ж сьогодні, на думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, коливається між цими двома полюсами.

«Чому свого часу запанувала ідея президентської республіки? Люди, що виросли у патріархальному суспільстві, дали просту відповідь: нам потрібен сильний Президент, гарант незалежності. Щоб 46 мільйонів громадян знали, з кого питати», - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також не заперечує страху того, що в умовах парламентської республіки тодішній політичний клас 1996 року міг розтягти країну на шматки.

«Це сьогодні комуністів у Раді декілька десятків осіб і вони особливої ролі не відіграють, тоді всього 72 з 450 депутатів ВР представляли демократичне крило. Інші – представники влади або комуністи», - нагадав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також зауважив, що люди у владі майже ніколи не керуються здоровим глуздом, а виходять лише зі своїх приватних інтересів. «Своя сорочка завжди ближча до тіла. Якби, прийшовши до влади, ЯНУКОВИЧ і його соратники керувалися тільки здоровим глуздом, вони повинні були продовжити реформу, почату в 2004 році. Але Віктор Федорович добре пам’ятав, як КУЧМА змушував його ремонтувати Будинок уряду і готувати кабінет для себе. Нинішній Президент не раз мені про це розповідав, його це не відпускало», - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Водночас він підкреслив, що Україна обов’язково буде парламентською республікою. «Адже що планувала команда ЯНУКОВИЧА? Працюємо десять років, потім робимо реформу, екс-президент стає прем’єр-міністром і править ще скількись. Це написано у них на лобах. Але після вироку ТИМОШЕНКО цим планам не призначено збутися, реформа піде швидше», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він висловив упевненість, що у суспільстві можна реформувати все, є тільки один інститут, який замінити не можна – це людина. «Потрібен певний час, щоб люди зрозуміли, що краща форма політичного устрою, за якої суспільні інститути поступово будуть переймати у держави її функції, - це парламентська форма правління», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.